Luxemburg: Delegationsspitzen drücken bei Verhandlungen aufs Tempo

«Der Zeitplan hängt ein wenig von den Ausschüssen ab, es gibt kein absolut verbindliches Datum. Aber wir wollen den Gruppen sagen, dass die Arbeit beschleunigt werden muss», erklärte Claude Wiseler, Leiter der CSV-Delegation für die Koalitionsverhandlungen mit der DP, am Mittwoch im Gespräch mit L'essentiel. Die Arbeitsgruppen, die seit dieser Woche im Einsatz sind, seien angewiesen, alles zu tun, um ihre Arbeit vor Allerheiligen abzuschließen.

Nach dem Willen von Claude Wiseler soll aufs Tempo gedrückt, aber zugleich präzise gearbeitet werden. «Die Gruppen bestehen aus Personen, die bereits an den Dossiers mitgewirkt haben». Er leitet nach L'essentiel-Informationen die Gruppe zum Thema Gesundheit, wirklich bestätigen wollte er selbst das vor der offiziellen Bekanntgabe am Freitag aber nicht. Der Abgeordnete gab an, dass die Arbeitsgruppen nichts über die Zusammensetzung der nächsten Regierung aussagten. Gerüchte welche Ämter er bekleiden werde, sorgen bei ihm für Erheiterung. «Das sind Dinge, über die wir auch untereinander sprechen, aber es ist noch nichts entschieden, und ich bin oft der Letzte, der diese Gerüchte über mich erfährt», lacht er.