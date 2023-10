Luxemburg : Der alte CNS-Bau sagt «Tschüss» – und ein neues Viertel «Hallo»

HOLLERICH – Der Abriss des alten CNS-Gebäudes hat begonnen und in sieben Monaten wird an dieser Stelle Platz für ein neues Stadtviertel entstehen. Dieses soll gut an den öffentlichen Verkehr angebunden werden.