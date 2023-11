Luxemburg: «Der Polizeiberuf vereint tausend Berufe in einem»

Der 32-jährige Guillaume aus Petingen ist seit Anfang 2022 in der Polizeistation Capellen/Steinfort tätig. Ein Kindheitstraum, der nach einigen Umwegen Wirklichkeit geworden ist. «Polizist zu werden war schon seit meiner Kindheit mein Traum. Ich wollte der Armee beitreten und dann zur Polizei gehen. In meiner Familie gab es keine Polizisten, aber meine Eltern waren froh, dass ich meine Bestimmung gefunden hatte».

Von 2010 bis 2013 war er in der Armee und wechselte dann zur CFL, wo er sieben Jahre lang als Kontrolleur arbeitete. «Dort habe ich gelernt, mit vielen Situationen umzugehen», erklärt er. «Im Alter von 28-29 Jahren kam dann in mir wieder der Wunsch auf, Polizist zu werden.» So absolvierte er schließlich Beamtenprüfungen, ein Jahr Schule sowie ein Jahr Praktikum, das mit einer weiteren Prüfung abgeschlossen wurde, um sein Ziel zu erreichen.

Straffes Lernprogramm

Seine Motivation: «Meinem Land und den Bürgern zu dienen. Man arbeitet nicht nur in der Repression, sondern auch in der Prävention. Als Polizist hat man tausend Berufe in einem. Nur wenige Berufe bieten so viele Möglichkeiten, die Aufgaben zu wechseln. Man kann in einem Kommissariat im Drei-Schicht-Betrieb (24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche) sowie im Zwei-Schicht-Betrieb (Montag bis Freitag) arbeiten oder sich für eine Sondereinheit, die Verkehrspolizei, die Kriminalpolizei oder als Hundeführer bewerben», erläutert der junge Polizist. Er selbst könnte sich vorstellen, eines Tages der Motorradstaffel beizutreten, obwohl er auch Interesse für die Kriminalpolizei oder die Drogenbekämpfung hegt.

«Manche entscheiden sich sehr früh dazu sich zu spezialisieren, andere ziehen es vor, zehn Jahre in einem Polizeirevier zu arbeiten.» Die Auswahl hängt aber auch von den verfügbaren Plätzen und der Rangfolge beim Verlassen der Polizeischule ab. In der Regel umfasst ein Jahrgang fast 200 Bewerber, von denen etwa 170-180 die Ausbildung abschließen. «Wir mussten mehr als 50 Fächer lernen: Strafrecht, Straßenverkehrsordnung, Drogenbekämpfung usw. Was die körperliche Verfassung angehe, sollte man zudem nicht zu faul sein. »Man muss sportlich sein und sich gut vorbereiten».

Guillaume bei seiner Arbeit in der Polizeistation Capellen/Steinfort. Vincent Lescaut/L'essentiel

Bunt gemischte Jahrgänge

Guillaume bedauert, dass die heutigen Jahrgänge nicht mehr die dreimonatige Grundausbildung der Armee durchlaufen müssen: «In der Polizeischule fehlt meiner Meinung nach ein wenig die militärische Betreuung: Ordnung in den Reihen, der Rückruf. Ich finde, dass man die Schüler in der Polizeischule nicht mehr an ihre Grenzen oder sogar darüber hinaus bringt, wie ich es in der Armee erlebt habe. In unserem Beruf muss man jedoch an manchen Tagen in der Lage sein, über sich hinauszuwachsen».

In der Schule kam er mit den unterschiedlichsten Profilen in Berührung. «Etwa 70 Prozent der Bewerber kamen frisch von der Schule, ungefähr 30 Prozent haben vorher etwas anderes gemacht, im privaten oder öffentlichen Bereich.» Auch bezüglich des Alters gibt es Unterschiede: «Es gibt keine Altersgrenze mehr. Es waren sogar Leute dabei, die älter waren als ich.», verrät Guillaume. «Es gibt alles, sogar Leute, die aus dem Finanzsektor kommen.» Dies ist natürlich von Vorteil für die spezialisierten Polizeidienste.

Seit 2018 haben Polizisten den Status eines Beamten. Das Gehalt variiert insbesondere je nach Abschluss, Familienstand, Werdegang und Arbeitsort. Für einen angehenden Polizisten der Stufe B1 bedeutet dies, dass er auf 203 Basisindexpunkte kommt, 230 einschließlich Prämien, was derzeit ein Gehalt von etwa 4970 Euro umfasst. Ein Polizist der Stufe C1 fängt mit 160 Punkte an, 215 inklusive Prämien. Dies entspricht einem Gehalt von etwa 4646 Euro brutto.