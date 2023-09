Luxemburg: Designer Daniel kreiert nachhaltige Mode für alle

Editpress

Weiße Cowboystiefel, eine schrill-bunte Farbwahl und Ohrringe, die mit einem Draht ein Wort nachzeichnen: Der gebürtige Venezolaner Daniel Tarazona fällt schnell auf. Seit zwölf Jahren lebt er in Luxemburg und arbeitet als Designer für «Walking in Custom». Und er gehört zu den zehn Glücklichen, die für die diesjährige Luxembourg Fashion Week in der Halle O in Differdingen ausgewählt wurden.

Bereits in den vergangenen beiden Jahren war Daniel mit von der Partie und überlegte sich für die diesjährige Ausgabe etwas Nachhaltiges. Ein Plastikband, das er in Paris auf der Straße gefunden hatte, wurde recycled und zu einem wasserdichten Regenmantel umfunktioniert. Bis zu zehn Waschgängen soll der Mantel aushalten können. Dem jungen Designer liegt das Thema «Upcycling» am Herzen und er will die nachhaltige Mode fördern. So sagt er: «Mein Ziel ist es, zu zeigen, dass man sehr wohl zu günstigen Upcycling-Stücken statt zu Fast Fashion greifen kann.»

Mode soll für alle geschaffen sein

Wenn er nicht gerade auf der Fashion Week ist, leitet der Venezolaner mit der Lehrerin Claire Flammang einen Kurs zum Thema «Persönlichkeitsentwicklung und Mode» am Aline Mayrisch-Gymnasium. Acht der Kursteilnehmer im Alter zwischen 14 und 19 Jahren werden auch als Models auf dem Laufsteg der Modeschau zu sehen sein, jedoch nicht alle. «Manchen fehlt es an Selbstvertrauen. Zu sehen, wie sie wachsen und sich mit der Modenschau behaupten, ist ziemlich motivierend», erklärt er stolz.

Seine Mode richtet sich an alle Körperformen. «Wir haben keine Models mit perfekten Maßen, in der realen Welt gibt es so etwas nicht. Und das wollen wir auch zeigen», gibt Daniel zu bedenken. Wichtig sei es, dass Mode für alle da sei.