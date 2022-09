Kinder in Luxemburg können jetzt französisch alphabetisiert werden

LUXEMBURG – An vier Grundschulen des Landes startet mit der Rentrée ein Pilotprojekt. Dort müssen die Kinder nicht mehr zwingend Deutsch lernen.

An vier Luxemburger Grundschulen können die Kinder das ABC jetzt auf Französisch lernen. afp

Mit der Rentrée können Eltern ihre Kinder an den Grundschulen in Fels, Oberkorn, Düdelingen und Schifflingen auf Französisch statt auf Deutsch alphabetisieren lassen. Die vier Primarschulen nehmen an einem Pilotprojekt teil, das Bildungsminister Claude Meisch am heutigen Dienstag näher präsentiert hat.

Hintergrund der Entscheidung sei, dass viele Familien – je nach sozioökonomischen und Migrationshintergrund – Probleme mit dem Deutschen hätten, und dies in vielen Fällen der Grund für Versagen in der Schule sei. Dem wolle man entgegensteuern, indem man die Alphabetisierung nicht nur auf Deutsch anbietet, «wenn die Muttersprache dem Französischen näher ist». Viele Eltern könnten ihre Kinder zudem zwar auf Französisch unterstützen, nicht aber auf Deutsch.

Gesprochene Sprachen Laut der aktuellsten Statec-Studie (2019) sprechen die meisten Menschen im Großherzogtum zuhause Luxemburgisch (53 Prozent). Dahinter folgt Französisch mit 32 Prozent. Im Arbeitsleben sieht es anders aus: Dort sprechen 78 Prozent der Befragten Französisch.

Die Forderung nach Französisch als erste Sprache ist nicht neu. Sie wird in Luxemburg schon seit zwei Jahrzehnten geführt. Doch die Rufe aus den betroffenen Gemeinden seien immer lauter geworden, erklärt der DP-Minister am Dienstag: «Die Bürgermeister sagen mir: ‹Schauen Sie sich die lokale Bevölkerung an, die ist mehrheitlich frankophon, warum deren Kinder mit dem Deutschen malträtieren, das hat mit deren Alltagsleben fast nichts zu tun!›»

Nachdem man mit der Wahl-Freiheit an den internationalen Schulen des Landes bereits positive Erfahrungen gemacht habe, werde man nun die Ergebnisse an den Pilot-Grundschulen abwarten. Sollten sich die bisherigen Erfahrungen bestätigen, könnte die Wahl-Freiheit zwischen Deutsch und Französisch innerhalb der kommenden Jahre landesweit eingeführt werden, so der Minister.