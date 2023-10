Luxemburg: Die Abgeordneten sind bereit für die politische Rentrée

«Entspannt werde ich am Dienstag nicht sein. Ein bisschen Nervosität ist schon dabei, denn ich bin stolz, in diese neue Rolle zu schlüpfen», sagt Ben Polidori und lächelt. Der Pirat ist einer der Neulinge in der Abgeordnetenkammer, die am Dienstag zu ihrer ersten Sitzung nach den Parlamentswahlen vom 8. Oktober zusammentritt. Genauso wie die Sozialistin Claire Delcourt, die am Vorabend der großen Sitzung «aufgeregt und neugierig» ist. Seit der Wahl habe sie die Nachrichten verfolgt und sich entsprechend auf ihre neue Aufgabe vorbereitet.