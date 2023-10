Luxemburg: Die LSAP ist bereit für ein neues Kapitel

«Wir haben gut gespielt, aber wir haben das Spiel nicht gewonnen», so das Fazit von Mars Di Bartolomeo. Nach 19 Jahren in der Regierung – erst mit der CSV, dann mit DP und Grünen – muss die LSAP in die Opposition wechseln, denn die Christsozialen wollen mit den Liberalen koalieren. «Wir nehmen die Gespräche zur Kenntnis. Und auch die Tatsache, dass wir nicht kontaktiert wurden», kommentierte Dan Biancalana, Co-Vorsitzender der LSAP.

Luc Frieden, Spitzenkandidat der CSV, hatte zwar am Sonntagabend seine Amtskollegen aus den wichtigsten Parteien angerufen, darunter auch Paulette Lenert, am Montag soll ein Gespräch mit den Sozialisten aber trotz des möglichen Bündnisses ausgeblieben sein. Bedauerlich, nach Ansicht Biancalanas, «eine Kontaktaufnahme wäre wünschenswert gewesen».

Anderes Auftreten in der Opposition

Mars Di Bartolomeo sieht in der Oppositionsaufgabe unterdessen auch Chancen. «Wir können in der Regierung besser wirken, aber in der Opposition kann man seine Positionen stärker vertreten», so Di Bartolomeo, «denn in einer Koalition muss man Kompromisse eingehen».