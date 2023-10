Luxemburg: Die Mehrheit der Bürger vertraut den Institutionen

Viele Luxemburger Bürger haben Vertrauen in «ihre» Institutionen.

Die meisten Einwohner Luxemburgs haben ein hohes Maß an Vertrauen in die Institutionen des Großherzogtums. Dies melden die nationalen Statistiker vom Statec am Freitagmorgen als Ergebnis einer von ihnen selbst durchgeführten Umfrage.