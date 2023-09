Luxemburg: Die Nachfrage nach öffentlichen Europäischen Schulen scheint enorm

«Es gibt eine große Nachfrage nach öffentlichen Europäischen Schulen in Luxemburg. Ich hoffe, dass die kommende Regierung sie in den nächsten Jahren ausbauen oder weitere einrichten wird». Dies ist das Fazit von Bildungsminister Claude Meisch, der am Mittwoch gemeinsam mit Bauminister François Bausch die renovierte und erweiterte Europäische Schule in Mersch eingeweiht hat. «Es ist denkbar, weitere Schulen in den Ballungsgebieten um Esch-Schifflingen, um Düdelingen oder rund um die Stadt Luxemburg einzurichten», so Claude Meisch weiter.