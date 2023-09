Luxemburg: Die Seifenkisten stehen in den Startlöchern

DIFFERDINGEN – Eifrig schrauben die kleinen Rennfahrer an ihren Seifenkisten, um am heutigen Sonntag beim Rennen glänzen zu können.

Der zwölfjährige Tun schraubt an seinem «BMW Sport»: «Ich hoffe, dass ich bis zum Rennen am Sonntag fertig bin.» Jean-François Colin/L'essentiel

Schrauben, Hämmer, Spraydosen und Feilen liegen verstreut zwischen den Boliden auf dem Boden. Man könnte meinen, man befindet sich im Fahrerlager eines Formel-1-Rennstalls. Zusammen mit fünf anderen Kindern unterschiedlichen Alters bastelt der zwölfjährige Tun an seinem «BMW Sport». «Ich hoffe, dass ich bis zum Rennen am Sonntag fertig bin. Ich mache alles: nageln, schrauben, lackieren, aber am liebsten säge ich.»

Wie die anderen 15 Teilnehmer nimmt Tun am Sonntag am 17. Seifenkistenrennen in Differdingen teil. «Wir haben einen zweiwöchigen Workshop organisiert, in dem sechs Jugendliche jeweils ihr Fahrzeug selbst gestaltet haben», erklärt Tim Holbach, Erzieher im Jugendtreff Differdingen.

Der Leiter des Workshops erlebte die Kinder als «so motiviert wie kreativ, vom Kauf des Materials selbst bis zum Entwurf und Bau ihrer Fahrzeuge. Sie reden den ganzen Tag über nichts anderes als ihre Seifenkiste». Für Tun steht der Spaß im Vordergrund. «Ich glaube nicht, dass ich gewinnen werde, denn mein Steuer funktioniert nicht so gut und meine Bremsen sind schon etwas grenzwertig», gesteht er schmunzelnd. Vor einigen Jahren habe er das Rennen gesehen und daraufhin Lust bekommen, selbst einmal mitzumachen.