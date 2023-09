Luxemburg: Die Trauben sind reif und die Lese hat begonnen

In Luxemburg hat am Montag die Weinlese begonnen. Ab 7 Uhr waren etwa zwanzig Erntehelfer in den Weinbergen der Kellerei Bernard-Massard unterwegs. Ausgestattet mit Rebscheren und Kisten kümmern sie sich um die Rebsorte Chardonnay. Zusammen mit Weißburgunder-, Riesling- und Pinot-Noir-Trauben entsteht daraus Crémant. Die ersten Trauben seien am Donnerstag gepflückt worden. «Die Frische und der Säuregehalt der Trauben sind toll», erklärt Antoine Clasen, Generaldirektor der Weinkellereien.