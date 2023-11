Luxemburg: Diese Erwachsenen wagen den Sprung ins kalte Wasser

«Machen Sie eine weit ausholende Bewegung und, ganz wichtig, passen Sie Ihre Atmung an», sagt Arnaud Cipriani, der seit nunmehr vier Jahren als Bademeister zuständig ist. Diesmal wendet er sich an eine Frau, die ihr Schwimmen für die Prüfung zur Flugbegleiterin perfektionieren muss, dann an eine aus dem Ausland zugezogene Frau, die erzählt, dass sie in ihrem Heimatland nicht das Glück und die Infrastruktur hatte, um schwimmen zu lernen. Der Bademeister wechselt zwischen Französisch, Englisch und Italienisch hin und her. Auch junge Eltern sind dabei, die realisiert haben, wie wichtig es ist, schwimmen zu können, um ihre Kinder zu schützen.