Luxemburg: Diese neuen Attraktionen warten auf der Schueberfouer auf Euch

Die jährlich zelebrierte Schueberfouer wurde im Jahr 1340 in der Stadt Luxemburg ins Leben gerufen und findet seit 1893 auf dem Glacis statt, wo sie in diesem Jahr vom 23. August bis 11. September zum Vergnügen einlädt. Es ist die 681. Schueberfouer die Luxemburg drei Wochen lang in Ausnahmezustand versetzt. «Die Fouer 2022 war schon sehr schön», erinnert sich Charles Hary, Präsident der Luxemburger Schausteller, «aber dieses Jahr wollen wir mit neuen und mehr Attraktionen noch eine Schippe drauflegen». Dazu dienen soll unter anderem das Karussell «Air Wolf», das bereits in aller Munde ist: «Dieses Fahrgeschäft ist absolut spektakulär und auf jeden Fall einen Besuch wert», beteuert Charles Hary.