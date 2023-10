Luxemburg: Digitales Parksystem sorgt am P+R Belval für Frust

Kaum in Betrieb genommen, gibt es am Parkhaus P+R Belval-Université Probleme. Nutzer berichten von Staus, die sich an der Ausfahrt bilden, und von Wartezeiten von bis zu 15 Minuten. Doch woran liegt's? Laut der Betreibergesellschaft CFL liegt das oftmals am Gebrauch der veralteten App. Mittlerweile gebe es eine neuere Version.