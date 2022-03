Fußball : Luxemburg dominiert Tahiti im Freundschaftsspiel

LUXEMBURG – Die Roten Löwinnen haben am Mittwoch in einem Vorbereitungsspiel mit 5:0 gegen die Pazifikinsel gewonnen.

Bevor es im April in der WM-Qualifikation gegen Lettland weitergeht, konnte die luxemburgische Frauenmannschaft am Mittwoch in Mamer etwas Selbstvertrauen tanken. Sie hat gegen Tahiti 5:0 gewonnen. Am Samstag (19 Uhr) treffen sich die beiden Mannschaften in Molsheim (Frankreich) zu einem zweiten Freundschaftsspiel.