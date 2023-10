Luxemburg: Dritter P+R-Parkplatz eröffnet im Süden der Hauptstadt

Das neue Park+Ride-Parkhaus «Stade de Luxembourg» ist am Donnerstag vom Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten, François Bausch (Déi Gréng), eingeweiht worden. Die Anlage umfasst 1640 Stellplätze ab diesem Donnerstag, bis Anfang 2024 kommen noch 353 hinzu. Nach Bouillon und Kockelscheuer ist dies der dritte P+R-Parkplatz in der Hauptstadt.

An der südlichen Zufahrt zur Hauptstadt, auf dem Cloche d'Or-Gelände am Boulevard de Kockelscheuer neben dem neuen Fußball- und Rugbystadion gelegen, ist das neue sechsstöckige Parkhaus Teil des Verkehrsknotenpunkts Cloche d'Or. So bietet es Autofahrern die Möglichkeit, ihr Fahrzeug dort abzustellen und ihre Fahrt mit der Tram, dem Bus oder dem Fahrrad fortzusetzen. «Letztendlich soll der Verkehr im Stadtzentrum entlastet werden, indem eine Verlagerung vom Privatfahrzeug auf öffentliche und nachhaltigere Verkehrsmittel stattfindet», betonen das Ministerium für Mobilität und die Straßenbauverwaltung.