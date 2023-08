Luxemburg: Drogen gefunden – Polizist wird des Handels verdächtigt

Vergangene Woche haben die Behörden Hausdurchsuchungen bei zwei Polizisten durchgeführt . Der Verdacht stand im Raum, sie könnten gegen das Drogen- und Arzneimittelgesetz verstoßen haben. Wie die Staatsanwaltschaft laut einer Meldung des Luxemburger Wort bestätigt, habe man tatsächlich illegale Mengen an Cannabis gefunden.

Bei einem der beiden vermuten die Behörden lediglich Eigenbedarf, der zweite könnte offenbar in Drogengeschäfte verwickelt sein. Er wird demnach verdächtigt Rauschgift importiert, transportiert und weitergegeben zu haben.

Die Durchsuchungen fanden am Rande der Ermittlungen zum Fall mutmaßlicher Polizeigewalt statt. Vier Beamte der Dienststelle am Hauptbahnhof werden beschuldigt, einen festgenommenen Betrunkenen misshandelt und versucht zu haben, die Tat zu vertuschen. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.