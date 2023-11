Luxemburg : DuPont de Nemours in Contern droht Stellenabbau

Die Geschäftsleitung von DuPont setzte die Personalvertretung am Montag über ihre Absicht in Kenntnis. Vincent Lescaut/L'essentiel

Dem luxemburgischen Standort von DuPont de Nemours in Contern könnten Entlassungen drohen. Bei einem Treffen zwischen Unternehmensleitung und Personalvertretung am Montag wurden nach Angaben von LCGB und Unternehmenssprecher Willem Buitelaar weltweite «Kostensenkungsmaßnahmen» angekündigt. Der US-amerikanische Chemie-Konzern wolle sich von «drei Prozent der weltweiten Belegschaft, also etwa 700 Personen» trennen, beklagt die Gewerkschaft.

«Die Geschäftsleitung von DuPont Luxemburg hat eine Erklärung abgegeben, nachdem das Management von DuPont in den USA in der vergangenen Woche entsprechende Informationen veröffentlicht hatte», teilte das Unternehmen mit. Die Entscheidung sei die Folge «schwieriger Handelsbedingungen und makroökonomischer Unsicherheit».

Ungewissen Zukunft des Standorts Contern

Natürlich stellen sich die 850 Beschäftigten in Luxemburg jetzt viele Fragen. Dafür, dass die Pläne auch Auswirkungen auf die Arbeitsplätze im Großherzogtum haben, gibt es laut LCGB jedoch noch keine Bestätigung. Die Gewerkschaft beantragte eine Dringlichkeitssitzung mit der Geschäftsleitung und vertritt die Ansicht, dass alles getan werden müsse, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Willem Buitelaar hat nach eigener Aussage noch keine Kenntnis davon, ob und wie der DuPont-Standort in Contern betroffen sein wird. «Es ist noch nichts entschieden», so der Unternehmenssprecher.

In den vergangenen Jahren war es bei DuPont de Nemours zeitweilig zu sozialpolitischen Streitigkeiten gekommen. Der Hersteller von Folien und chemischen Produkten hatte für 2021 den Weiterverkauf von zwei der Betriebsstätten in Contern angekündigt, was zeitweise Spekulationen über einen bevorstehenden Stellenabbau befeuerte. «In den vergangenen Jahren war die Lage aber stabil», erklärt Robert Fornieri vom LCGB.