Luxemburg: Ehemaliger Fußballprofi und CSV-Politiker Camille Dimmer ist tot

Wie der Sender RTL am Mittwoch berichtet, ist der ehemalige Fußballspieler und CSV-Politiker Camille Dimmer im Alter von 84 Jahren gestorben. Dimmer war maßgeblich an einem der bedeutendsten Momente des luxemburgischen Fußballs beteiligt, dem Einzug ins Viertelfinale der Fußballeuropameisterschaft 1964.

Nach dem Fußball folgte die Politik

Den «Ruhestand» nutzte der ehemalige Ingenieur der ARBED (Vereinigte Stahlhütten Burbach-Eich-Düdelingen), um in die Politik zu wechseln. 1984 wurde er für den südlichen Wahlkreis als Vertreter der CSV in die Abgeordnetenkammer gewählt und verweilte dort für zwei Legislaturperioden bis ins Jahr 1994. Zwischen 1990 und 1995 war er auch Generalsekretär der christlich-sozialen Partei. In Düdelingen, wo er gewählt worden war, diente er viele Jahre lang als Gemeinderat und als passionierter Umweltschützer wer er auch in der Stiftung «Help for Nature» engagiert.