Luxemburg: Ein Drittel der Einwohner arbeitet weiter im Homeoffice

LUXEMBURG – Rund doppelt so viele Einwohner wie noch vor der Pandemie haben im zweiten Quartal dieses Jahres von zu Hause gearbeitet, so die Zahlen des Statistikamts.

Homeoffice ist mittlerweile üblicher, sofern es sich um Bürojobs handelt. Stocksnap (Symbolbild)

«Telearbeit hat sich in Luxemburg als alternative Arbeitsform etabliert», resümiert das Statistikamt Statec in seinem Bericht «Travail et cohésion sociale». 32 Prozent der Einwohner arbeiteten demnach im zweiten Quartal von zu Hause aus. Vor der Pandemie, zwischen 2015 und 2019, war es nur jeder Fünfte.

Mit 52 Prozent lag der Peak im zweiten Quartal 2020, zur Zeit des Lockdowns. «Danach ging der Prozentsatz an Telearbeit etwas zurück, blieb aber auf einem hohen Niveau, das etwa doppelt so hoch war wie vor der Pandemie», so das Statec. Sieben von acht «Homeofficelern» arbeiten mindestens einen Tag pro Woche remote.

Die höchsten Homeofficequoten gab es vergangenes Jahr naheliegenderweise bei Tätigkeiten außerhalb Luxemburgs (80 Prozent), gefolgt vom Finanz- und Versicherungswesen (72 Prozent), im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT, 68 Prozent) sowie wissenschaftlichen und technischen Tätigkeiten (58 Prozent).

1 / 3 Entwicklung der Homeoffice-Zeiten. Statec Als Folge der Pandemie gab es eine außergewöhnliche Steigerung der Telearbeit in der öffentlichen Verwaltung sowie im Finanz- und Versicherungswesen Statec 2022 arbeitete in Europa durchschnittlich einer von zehn Arbeitnehmern regelmäßig zu Hause, in Luxemburg waren es fast doppelt so viele. Statec

Wenig zum Einsatz kommt Homeoffice im Verkehr, Handel, Gastgewerbe und im Gesundheitswesen. «Das sind Branchen, die eine regelmäßige Interaktion mit Kunden oder Patienten erfordern und bei denen die Aufgaben nicht aus der Ferne erledigt werden können», erklärt das Statec.

Qualifizierte Büroarbeitskräfte arbeiten am häufigsten von zu Hause: 57 Prozent der Führungskräfte und akademischer und wissenschaftlicher Berufsgruppen sowie 25 Prozent der mittleren Berufe arbeiten im Homeoffice. Bei den weniger qualifizierten Büroangestellten sind es nur elf Prozent und zwischen einem und drei Prozent bei den körperlich Arbeitenden.

Viel Homeoffice durch hohen B2B-Anteil

In Europa steht Luxemburg bei der Heimarbeit zusammen mit Finnland und der Schweiz – nach den Niederlanden, Schweden und Norwegen – an vierter Stelle. «Der hohe Anteil hierzulande hängt mit der starken Konzentration auf unternehmensbezogene Dienstleistungen (B2B), wie Finanzdienstleistungen, sowie mit der Wirtschaftsstruktur zusammen, die durch eine hohe Wissens- und IKT-Intensität gekennzeichnet ist», so das Statistikamt.

Apropos Homeoffice: Ab dem kommenden Jahr gilt für alle Grenzgänger die gleiche Grenze von 34 Tagen, bis zu denen im Homeoffice gearbeitet werden kann, ohne dass das Wohnsitzland anteilig Besteuerungsrecht erhält. Bezüglich der Sozialversicherung sind mittlerweile 49,9 Prozent der Arbeitszeit zu Hause machbar, wenn dies entsprechend beantragt wird. Andernfalls verbleibt die Grenze bei den üblichen 25 Prozent.