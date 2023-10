Luxemburg : Einwohner bekunden Solidarität mit Opfern von Hamas-Angriff

Die Kundgebung verlief andächtig und würdevoll, doch den versammelten Mitgliedern der jüdischen Gemeinde merkte man ihr Entsetzen an.

Etwa 300 bis 400 Menschen demonstrierten am späten Dienstagabend auf der Place Clairefontaine auf Einladung des israelitischen Konsistoriums, um ihre Solidarität mit den Opfern des Angriffs der Hamas auf Israel zu bekunden. Unter ihnen befanden sich auch der Oberrabbiner, der ein Gebet sprach, sowie Bürgermeisterin Lydie Polfer und die Schöffin Corinne Cahen.

«Ich fühle mich traurig», sagt eine junge spanische Einwohnerin jüdischen Glaubens. «Wir haben Cousins in Israel, die zum Kampf eingezogen wurden», sagt sie. Zusammen mit Yael, einer Verwandten, ist sie zu der Kundgebung gekommen. «Es ist schön, hier in Luxemburg zu sein und so zusammenkommen zu können», sagte Yael. «Ich weiß, dass das palästinensische Volk nicht die Hamas ist, sie sind nicht alle Terroristen».