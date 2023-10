Luxemburg: Elf Personen müssen sich für Emrans Tod verantworten

Am 24. November 2019 ist der damals zweijährige Emran auf dem Weihnachtsmarkt auf der hauptstädtischen Place Guillaume II ums Leben gekommen. Eine rund 700 Kilogramm schwere Eisskulptur war über ihm zusammengebrochen. Am heutigen Freitag hat die Staatsanwaltschaft das Ende der Ermittlungen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.