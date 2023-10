Luxemburg: Elfjähriger Schüler verliert in Tiktok-Challenge das Bewusstsein

Schulhöfe waren schon immer beliebte Orte für Mutproben, aber Social-Media-Apps helfen bei der Verbreitung immer krasserer Challenges.

Am gestrigen Donnerstag hat ein elfjähriges Kind in der Düdelinger Maison Relais «Strutzbierg» gegen 7.30 Uhr morgens sein Bewusstsein verloren und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zuvor hatte es an einer berühmt-berüchtigten Tiktok-Challenge namens «indischer Traum» – einer Version eines Ohnmachtsspiels – teilgenommen.

Hierbei geht es darum, für ein paar Sekunden sehr schnell zu atmen, bevor man plötzlich den Atem anhält, bis man ohnmächtig wird. Vater Damien* erzählt: «Laut Zeugenaussagen ging mein Sohn in die Knie und als er aufstand, drückte ihm ein anderer Junge auf den Brustkorb. Dann wurde er bewusstlos.»

Andere Kinder beobachteten die Challenge und schlugen Alarm, als sie ihren Kameraden am Boden sahen. Der Junge wurde dann per Rettungswagen ins Centre Hospitalier Emile Mayrisch in Esch/Alzette gebracht. Wie der Vater berichtet, wurde sein Sohn von drei Betreuern begleitet, die auch die Anmeldung des Kindes im Krankenhaus übernahmen.

Challenges betreffen «nicht nur andere»

Das Maison Relais selbst wollte sich auf L'essentiel-Anfrage nicht zu den Vorfällen äußern. Vom Sturz hat das Kind laut Vater «Gesichts- und Augentraumata». Ein durchgeführter Scan des Gehirnes offenbarte beruhigende Ergebnisse. Dennoch blieb der Schrecken für Damiens Sohn groß: «Er hatte große Angst, er sagt, dass er sich wie in einem Traum gefühlt hat.»

Dem Vater geht es vor allem um die Sensibilisierung. Sein Sohn habe weder ein Smartphone noch Zugang zu den Videos in sozialen Netzwerken und sei sich der möglichen Folgen der Challenge nicht bewusst gewesen. Es handele sich um eine Sache, die «nicht nur anderen» passiere, sondern auch schnell die eigenen Kinder betreffen köne. Unmittelbar nach den Ereignissen konnte er die Einrichtung kontaktieren, mit dem Ziel eine Sensibilisierungsaktion zu starten.

Auch das Bildungsministerium warnt

Das Bildungsministerium reagierte noch am Donnerstag und mahnte ebenfalls zur Informationsverbreitung in Hinsicht auf Challenges unter Kindern, Eltern und Bildungspersonal. «Es ist wichtig, das Kind dafür zu sensibilisieren, dass es niemals einfach so an einer Challenge teilnehmen sollte, sondern zuerst mit einer Vertrauensperson spricht, um die Gefahr einzuschätzen», so das Ministerium.

Waren Mutproben an sich schon immer ein Thema unter Kindern, könnte Social-Media-Nutzung diesen Effekt noch einmal verstärken. Wie der Verein Bee Secure bereits Anfang des Jahres berichtete, wächst die Beliebtheit von Tiktok in Luxemburg zusehends, auch bei Kindern im Grundschulalter.

* Vorname geändert