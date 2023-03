Offizieller Staatsbesuch: Luxemburg empfängt «treue Verbündete» aus Portugal

Nach dem Staatsbesuch im vergangenen Jahr in Portugal treffen sich die beiden Staatsoberhäupter am heutigen Sonntag ein weiteres Mal.

Am heutigen Sonntag erscheint Portugal in voller Mannschaftsstärke in Luxemburg. Präsident Marcelo Rebelo de Sousa wird das großherzogliche Paar Henri und Maria Teresa treffen. Währenddessen der sozialistische Premierminister António Costa mit seinem Amtskollegen Xavier Bettel zu Arbeitssitzungen verabredet ist.