Luxemburg: Erkältungsmittel auf dem Prüfstand – kommt das Aus?

Ob Erkältungsmittel in naher Zukunft noch empfohlen werden, ist nicht sicher. Der Nutzen und die Sicherheit dieser Mittel sind seit Jahren umstritten. Das gilt insbesondere für den Wirkstoff Pseudoephedrin. So rät die französische Arzneimittelbehörde ausdrücklich von bestimmten Mitteln ab, da diese schwere Nebenwirkungen bis hin zu Schlaganfällen und Herzinfarkten haben könnten.

In Luxemburg hat das Thema ebenfalls Diskussionen angefacht. Anfang November wurde es in der Santé ausführlich behandelt. Eine endgültige Entscheidung wurde jedoch nicht getroffen, da das Ministerium erst noch das Ergebnis des Überprüfungsverfahrens der Europäischen Arzneimittelagentur im Dezember abwarten will.

Die luxemburgische Regierung erklärte gegenüber L'essentiel, sie sehe die Möglichkeit, sich der belgischen Agentur anzuschließen, «da der luxemburgische Markt weitgehend vom belgischen abhängt». Nachdem sie im Jahr 2016 eine Meldung über Nebenwirkungen erhalten hatte, wies die dortige Föderale Agentur für Arzneimittel auf «ein bekanntes Risiko» für kardiovaskuläre Wirkungen hin, sah für diese Medikamentenkategorie jedoch weiterhin «ein insgesamt positives Nutzen-Risiko-Verhältnis».

Die rezeptfrei erhältlichen Produkte sind in der Bevölkerung überaus populär. Überhaupt steigt der Arzneimittelkonsum stetig an, wie aus Zahlen hervorgeht, die das Ministerium für soziale Sicherheit für L'essentiel zusammengestellt hat. «Die Daten zeigen einen Anstieg in allen Arzneimittel-Kategorien in den vergangenen fünf Jahren. Ob dieser Anstieg auf eine Zunahme der Zahl der Versicherten oder auf deren Durchschnittsalter zurückzuführen ist, lässt sich daraus nicht schließen», schränkt das Gesundheitsministerium jedoch ein.

Antibiotika werden nicht mehr automatisch verschrieben

Die Top 5 der am häufigsten eingenommenen Medikamente in Luxemburg sind Vitamine, Cholesterinsenker, Antazida, Kreislaufmittel und Antithrombotika. Der Verbrauch von Antibiotika hat nicht zugenommen, was darauf hindeuten könnte, dass die Ärzte bei der Verschreibung antimikrobieller Mittel inzwischen verantwortungsvoller vorgehen.

Diese Entwicklung ist für das Gesundheitsministerium «im Rahmen des nationalen Antibiotikaprogramms und der Präventionsmaßnahmen zur Verringerung der Resistenz gegen antimikrobielle Mittel» ein beruhigendes Signal.

Um Übermedikation zu bekämpfen, empfiehlt die Regierung sowohl das Pflegepersonal als auch die Patienten durch Kampagnen stärker zu sensibilisieren, insbesondere was den Umgang mit Psychopharmaka, Beruhigungs- und Schlafmitteln angeht.