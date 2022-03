Libyen : Luxemburg erkennt Übergangsrat an

LUXEMBURG - Die Benelux-Staaten sehen den Übergangsrats der libyschen Aufständischen als «rechtmäßige Vertretung des Volks».

Die Außenminister der Niederlande, Belgiens und Luxemburgs Uri Rosenthal (1.v.l.), Steven Vanackere (2.v.l.) und Jean Asselborn (1.v.r.) trafen am Mittwoch Mahmoud Djibril vom Übergangsrat.

Die Benelux-Staaten erkennen den nationalen Übergangsrat der libyschen Aufständischen als «rechtmäßige Vertretung des libyschen Volks während der Übergangsphase» an, sagte der belgische Außenminister Steven Vanackere am Mittwoch in Brüssel.