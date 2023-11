Am Abend des 28. August alarmierten Bewohner der «Cité op Lauterbann» in Niederkorn die Polizei, weil sich eine unbekannte Person unbefugt Zutritt zu dem Privatgrundstück verschafft hatte und randalierte. Als der mutmaßliche Störenfried sich im Auto vom Tatort entfernte, kamen ihm die Einsatzkräfte bereits entgegen. Daraus entwickelte sich eine Verfolgungsjagd , die für den Flüchtenden tödlich endete.

An einer Escher Kreuzung raste der Gesuchte in ein Schulgebäude, sein Fahrzeug ging in Flammen auf. Zwar hatten die Beamten nach eigenen Angaben sofort versucht, den Unfallwagen zu löschen, die hinzukommenden Rettungskräfte konnten jedoch nur noch den Tod des 38 Jahre alten Mannes feststellen.