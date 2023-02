Konsumverhalten : Luxemburg erreicht als erstes in Europa den Overshoot Day

Luxemburg steht auch dieses Jahr wieder weltweit auf Platz zwei und in Europa auf Platz eins, was den Overshoot Day betrifft. Würden alle Menschen auf der Erde so viel konsumieren wie ein Luxemburger, wären die jährlichen Ressourcen des Planeten am 14. Februar erschöpft. Um den Bedarf aller Menschen zu decken, wären fast acht Planeten nötig. Dies geht aus der Studie der Nichtregierungsorganisation Global Footprint Network hervor.