Luxemburg: «European Microfinance Week» widmet sich den Kleinstkrediten

Mikrofinanzierungen erleichtern beispielsweise in Entwicklungsländern den Zugang zu Krediten.

«Luxemburg ist ein sehr guter Ort, um mit einer Investition in Mikrofinanz zu beginnen», meint Lucia Spaggiari, Vorsitzende der Europäischen Plattform für Mikrofinanzierungen. Die Plattform organisiert vom 15. bis 17. November die Europäische Mikrofinanzwoche 2023 in der Abtei Neumünster in Luxemburg. Es werden etwa 500 Fachleute aus der Branche erwartet.