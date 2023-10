Luxemburg: Fahrer entkommt (fast) nach spektakulärer Verfolgungsjagd

Der flüchtende Autofahrer konnte erst in Belgien gestoppt werden.

Am Donnerstag um 13.50 Uhr wollte die Zollverwaltung ein Fahrzeug auf der N5B in Petingen kontrollieren, doch der Fahrer versuchte, einer Überprüfung zu entkommen. Dies teilt die großherzogliche Polizei am Donnerstagabend mit.