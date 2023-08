Luxemburg: Flüchtiger Fahrer stirbt bei Autobrand in Esch

Am gestrigen Montagabend kam es laut Polizeiangaben zu einer Meldung, darüber dass sich eine unbekannte Person unbefugt auf einem Privatgrundstück in der Cité op Lauterbann in Niederkorn aufhalten würde und dort randaliere. Auf dem Weg zur besagten Adresse sei den Beamten der zuvor beschriebene Mann in seinem Fahrzeug entgegengekommen. Dieser habe allerdings beim Anblick des Streifenwagens die Flucht ergriffen.