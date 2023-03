Céilí-Tanzball: Luxemburg feiert den Saint Patrick’s Day

Grüne Kostüme, grünes Bier und viel Tanz und Musik. Der St. Patrick's Day ist ein nationaler Feiertag in Irland. Jedes Jahr am 17. März feiern die Iren ihre Geschichte und Kultur auf der ganzen Welt. Diesen Freitag blühen dreiblättrige Kleeblätter, fließt das Stout in Strömen und auch Luxemburg erstrahlt in Grün.

In den Irish Pubs, aber auch in anderen Bars (The Black Stuff, The Pyg, Steiler, Oscar’s, The Tube…), begießen die Feierwütigen am Freitagabend den Nationalfeiertag zu Ehren des Schutzpatrons Saint Patrick.