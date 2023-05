«Bio-Woch»: Luxemburg feiert Fest der Bioprodukte

Organisiert wird die Woche von der ASBL «Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg», die Finanzierung übernimmt das Landwirtschaftsministerium. «Die ‹Bio-Woch› fügt sich nahtlos in den nationalen Aktionsplan BIO 2025 ein. Dieser soll unter anderem die Sichtbarkeit des Sektors der biologischen Landwirtschaft bei den Verbrauchern erhöhen», so das Ministerium.

In ganz Luxemburg öffnen Biobetriebe ihre Türen und zeigen, wie sie arbeiten, was es dort zu entdecken und zu probieren gibt. Derzeit seien in Luxemburg 145 Biobauern tätig. Darüber hinaus würde der Anteil der Biobetriebe in Luxemburg etwa sieben Prozent der Gesamtnutzfläche ausmachen, erklärt Landwirtschaftsminister Claude Haagen (LSAP). Noch weit entfernt von den für 2025 vorgenommenen 20 Prozent. «Aufgrund der drastischen Veränderungen auf den Agrarmärkten, seit Beginn des Ukraine-Krieges, stagnieren die Anträge auf Zertifizierung als Biobetrieb», stellt der Minister fest.