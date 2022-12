Silvester: Luxemburg feiert Jahreswechsel vielerorts ohne Feuerwerk

Das neue Jahr startet vielleicht mit lauter Musik und knallenden Champagnerkorken, aber am Himmel über Luxemburg soll es ruhig bleiben. Aus Sicherheitsgründen sowie für den Tier- und Umweltschutz werden die meisten Gemeinden in der Silvesternacht auf Feuerwerk verzichten.

Zudem haben sich auch fast alle Bürgermeister dazu entschieden, zum Jahreswechsel keine privaten Feuerwerke oder Böllerwürfe zuzulassen. Wer sich beispielsweise in der Gemeinde Wiltz nicht an das Verbot hält und erwischt wird, muss zur Strafe 25 bis 250 Euro blechen. In Differdingen appelliert man hingegen an die Vernunft der Bürger und wird in der Silvesternacht keine Kontrollen durchführen.