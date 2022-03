LMAs : Luxemburg feiert seine Musikszene

ESCH/BELVAL – Ein Dutzend Bands und Künstler wurden am Dienstagabend während der ersten Luxembourg Music Awards geehrt. Die Show wurde von der Rockhal organisiert.

Edsun, dessen zweite EP «You Are Not Just One Thing» im vergangenen November veröffentlicht wurde, erkundet mit seinem dunklen und melodischen R'n'B im Großherzogtum noch unbekanntes Terrain. Der junge Luxemburger Künstler konnte mit seinen ambitionierten Klängen bereits in Brüssel und Berlin überzeugen. Bei den Luxembourg Music Awards erhielt er am Dienstag gleich zwei Preise: «Artist of the Year» und «Best Music Video» für das Musikvideo zum Song «Lisa».