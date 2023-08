Luxemburg: Feste Zinssätze für Immobilienkredite sind gesunken

Auch wenn er nicht groß ist, deutet sich der ersehnte Zinsrückgang an: Die festen Zinssätze für Immobilienkredite sind zwischen Mai und Juni um 0,6 Prozentpunkte gesunken und lagen im Juni bei 3,79 Prozent, wie die luxemburgische Zentralbank (BCL) am heutigen Freitag mitteilt. Die neu vergebenen Kredite an private Haushalte sind im Monatsvergleich demnach um 10 Millionen auf 286 Millionen Euro gestiegen.