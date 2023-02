Tennis: Luxemburg fordert Slowenien im Davis Cup heraus

Die luxemburgische Davis-Cup-Mannschaft gewann am vergangenen Wochenende in Esch mit 4:1 gegen Südafrika und steht nun auf der dritten Stufe der Weltgruppe 2. Dort trifft das Team von Gilles Müller auf Slowenien, wie die Auslosung am Donnerstag ergab.

Die Begegnungen werden am 15. und 16. September oder am 16. und 17. September stattfinden, eine Entscheidung, die im Ermessen des Gastgebers Slowenien liegt. Slowenien tritt mit Aljaz Bedene an, der 2018 die Nummer 43 der Welt war und jetzt auf Platz 342 steht. Er wird voraussichtlich mit dem 18-jährigen Bor Artnak, der 672. der Weltrangliste, ein Team bilden. Angeführt von Alex Knaff (595.) und Chris Rodesch (728.) würde sich Luxemburg mit einem Sieg die Tür zu einem Play-off um den Aufstieg in die Weltgruppe 1 öffnen.