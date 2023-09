Luxemburg: Fouer-Achterbahn bleibt in luftiger Höhe stecken

Quentin und seine Freunde mussten fast eine Stunde in 30 Metern Höhe ausharren. Leserreporter

Einmal in einer Achterbahn feststecken – es klingt wie der Anfang eines Gruselfilms, der auf dem Glacis am Freitagabend wahr geworden ist. Wie ein Augenzeuge gegenüber L'essentiel berichtet, habe ein Kleidungsstück auf den Bahnen der «Wilden Maus XXL» einen Wagen blockiert. «Um 23.58 Uhr sind wir eingestiegen, um eine Minute nach Mitternacht ganz oben angekommen.» 55 Minuten mussten Quentin und seine Freunde in 30 Metern Höhe ausharren. Drei weitere volle Waggons seien außerdem auf der 605 Meter langen Bahn stecken geblieben.

Der Schöffe Patrick Goldschmidt (DP) bestätigte am Sonntag den Vorfall: «Das Kleid eines Fahrgastes ist nach hinten geflogen und zwischen Waggon und Gleis stecken geblieben», erklärt er. Die Achterbahn habe dann genau das getan, was sie sollte, und habe automatisch angehalten. Dabei seien auch alle Vorschriften einer solchen Prozedur eingehalten worden. Laut Angaben des Politikers habe die Bahn am Nachmittag des gleichen Tages bereits mit einer technischen Panne zu kämpfen gehabt. «Das Wichtigste ist, dass niemandem etwas passiert ist», so Goldschmidt.

Ist Dir so etwas schon einmal passiert? Ja, leider schon mehrmals. Ja, einmal. Nein, zum Glück noch nicht. Nein, Achterbahnen oder ähnliches ist nichts für mich.

Wie im Video zu sehen, musste der festgefahrene Wagen von Mitarbeitern verschoben werden. Währenddessen geraten Quentin und die anderen Fahrgäste in Panik: «Es war kalt und feucht. Durch den Wind wurden wir leicht hin und her geworfen», erzählt uns Quentin. Auch die mittlerweile nassen Schienen hätten für Unruhe gesorgt. Die Wartezeit überbrückten die vier mit Gesprächen und schauten dabei zu, wie die Mitarbeiter das Problem lösten.

Nach Zeugenaussagen sei niemand verletzt worden. Wieder unten angekommen, habe der besorgte und betrübte Achterbahnbetreiber sie empfangen: «Er war sehr nett und hat uns eine Entschädigung angeboten», so der Franzose aus Paris. Drei bis vier Mal im Jahr sind sie zu Besuch bei Freunden in Luxemburg, doch diesen Wochenendtrip werden sie wohl so schnell nicht vergessen. «Die Schueberfouer werden wir in Zukunft nicht meiden, die hohen Fahrgeschäfte schon!»