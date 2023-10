LUXEMBURG - Der CNFL beklagt, dass weibliche Abgeordnete im Parlament zu wenig vertreten sind, und will die nächste Regierung in die Pflicht nehmen.

Luxemburg : Frauenmangel in der Chamber? Nationaler Frauenrat äußert sich

«In einem Land wie Luxemburg sollten wir eigentlich schon weiter sein». DR

Während die einen meinen, die Situation sei «gar nicht so schlecht» und «schon besser als beim letzten Mal» (Anm. d. Red.: da waren es zwölf Frauen in der Chamber), kann Luxemburgs Nationaler Frauenrat nur müde lächeln: «Von 60 Abgeordneten sind 18 Frauen, das sagt eigentlich schon alles. Luxemburg hat in den vergangenen Jahren kaum Fortschritte gemacht», bedauert Gabrielle Antar, politische Direktorin des Conseil National des Femmes du Luxembourg. Das seien zwar sechs mehr als nach den letzten Parlamentswahlen, aber dennoch bleibe es dabei: «Frauen sind immer noch zu wenig sichtbar» und würden daher von den Wählern zu wenig berücksichtigt.

In den Fernsehdebatten vor der Wahl seien Frauen nicht ein einziges Mal in der Mehrheit gewesen, nur in der Bildungsdebatte habe Parität geherrscht. «In einem Land wie Luxemburg sollten wir eigentlich schon viel weiter sein». Ihrer Meinung nach müsse man die Dinge dann eben erzwingen. Laut Gesetz müssen 40 Prozent der Kandidaten auf jeder Liste Frauen sein. Fast alle haben sich daran gehalten – einige, wie déi Lénk und déi Gréng, gar eine perfekte Parität erreicht. Letztere Partei wird übrigens mit zwei Frauen und zwei Männern in der Chamber vertreten sein. Die LSAP-Fraktion wird aus 5 Frauen und 6 Männern bestehen, die DP-Fraktion aus 5 Frauen und 9 Männern und die siegreiche CSV-Fraktion aus 5 Frauen ... und 16 Männern.

«Sämtliche Stereotypen dekonstruieren»

«Die Quoten funktionieren, man muss nur immer konsequent anwenden, vor allem bei den Gemeindewahlen». Gabrielle Antar zitiert aus der Studie einer Forscherin der Universität, der zufolge Frauen die Fähigkeit zur Übernahme politischer Ämter zugesprochen wird, nachdem diese zum ersten Mal gewählt wurden. Daher sei es von grundlegender Bedeutung, ihnen die Möglichkeit zu geben, diese erste Stufe zu erklimmen. Laut Aldina Ganeto, Präsidentin des CNFL, müssen Frauen, die sich vorstellen können, ein politisches Amt zu übernehmen, «zunächst sämtliche Stereotypen dekonstruieren, die sich immer noch hartnäckig halten, wie ‹Mama kümmert sich um die Kinder und Papa repariert das Auto›».

«Schreiende und absurde Ungerechtigkeiten» wie die derzeitige Besteuerung von Alleinerziehenden müssten durch «vorrangige und dringende» Reformen beseitigt werden. «Wie kann eine berufstätige alleinerziehende Frau auch nur einen Moment lang denken: ‹Ich werde mir Gehör verschaffen, ich werde Zeit in die Politik investieren›, wenn sie sich im Überlebensmodus befindet und wie ein Single ohne Kinder besteuert wird?»

CSV und DP, zwei verschiedene Visionen

Aldina Ganeto, die auch Mitglied des Informations- und Dokumentationszentrums Fraen an Gender (CID) ist, wird sich das Programm der nächsten Koalition genau ansehen, denn «nichts ist selbstverständlich». Während CSV und DP in vielen Bereichen Gemeinsamkeiten finden, haben sie in gesellschaftlichen Fragen durchaus unterschiedliche Ansichten.

In ihrem Programm will die CSV beispielsweise das Kindergeld für Eltern, die daheimbleiben, um sich um ihren Nachwuchs zu kümmern, verdoppeln, während die DP in der vorherigen Koalition das Erziehungsgeld abgeschafft hatte und für die Einführung eines flexiblen Elternurlaubs eintrat, der es ermöglicht, Kindererziehung und berufliche Karriere miteinander zu vereinbaren.