Sanktionen – Luxemburg friert 2,5 Milliarden Euro russische Vermögenswerte ein

Luxemburg hat die Sanktionen gegen russische Vermögenwerte umgesetzt. Zunächst hielt sich das Finanzministerium bedeckt, doch nach der Kritik aus der Opposition, gab Finanzministerin Yuriko Backes (DP) Zahlen bekannt: Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine fror der luxemburgische Staat demnach russische Vermögenswerte in Höhe von 2,5 Milliarden Euro ein.

Die Gelder seien jedoch nicht beschlagnahmt. Die Betroffenen verfügen also noch über das Eigentum an den Wertpapieren, haben aber derzeit keinen Zugriff mehr darauf. «Luxemburg setzt alle auf europäischer Ebene beschlossenen Sanktionen in die Praxis um. Die CSSF (Kommission für die Überwachung des Finanzsektors) wurde informiert, aber wir werden keine Liste veröffentlichen», erklärte das Finanzministerium gegenüber L'essentiel.