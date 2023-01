Corona: Luxemburg führt Regeln für China-Reisende ein

Alle Personen, die sich in den 14 Tagen vor ihrer Ankunft in Luxemburg in China aufgehalten haben, sind verpflichtet, dies bei der Gesundheitsinspektion zu melden – unabhängig davon, wie lange sie sich in China aufgehalten haben und in Luxemburg bleiben möchten und mit welchem Verkehrsmittel sie in das Großherzogtum Luxemburg gereist sind.