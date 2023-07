Gesetzesänderung: Luxemburg führt Schulpflicht bis 18 Jahre ein

Bereits vor anderthalb Jahren war die Änderung Thema im Regierungsrat. Am Donnerstag hat die Chamber den Gesetzesantrag für die Verlängerung der Schulpflicht von 16 auf 18 Jahre mit einer knappen Mehrheit (31 gegen 29) angenommen. Die Reform zielt auf Jugendliche mit «gewöhnlichem Wohnort im Großherzogtum» ab, die am 1. September 2023 noch nicht 14 Jahre alt sind. Das Gesetz, das «sich an die Trends in den Nachbarländern anpasst» und gegen Schulabbrecher vorgehen soll wird demnach ab dem 1. September 2026 in Kraft treten, wie das Bildungsministerium am Donnerstag in einer Erklärung mitteilt.