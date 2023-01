Erneuerbare Energien: Luxemburg fungiert als Schlusslicht in Europa

Luxemburg ist zwar stolz darauf, dass seine Energieeinsparungen weit über den Zielen der Europäischen Union liegen, doch was den Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch betrifft, ist das Großherzogtum weit davon entfernt. Während er in der EU 21,8 Prozent erreicht (und damit im Vergleich zu 2020 erstmals zurückgegangen ist), beträgt er im Großherzogtum nur 11,7 Prozent, womit unser Land hinter Malta (12,2 Prozent), den Niederlanden (12,3 Prozent), Irland (15,5 Prozent) und Belgien (13 Prozent) auf dem letzten Platz liegt.