Luxemburg : Fußgängerin in Howald von Bus angefahren

Am heutigen Freitagmorgen, gegen 9.15 Uhr ist eine Passantin auf der Route de Thionville in Howald von einem Bus angefahren worden, wie eine Leser-Reporterin am Vormittag mit Bildern dokumentiert hat. Das Großherzogliche Feuerwehr- und Rettungskorps bestätigte am Vormittag den Vorfall. Laut L'essentiel-Informationen sei der Linienbus mit geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen, als es zum Crash mit der Fußgängerin kam.