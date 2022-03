EM-Qualifikation : Luxemburg gegen den Höllen-Vierer

Die bosnische Fußballnationalmannschaft wird beim Spiel gegen Luxemburg ihre starke Offensive einsetzen. Mit dabei ist unter anderem Dzeko.

Wenn Luxemburg die EM-Qualifikation mit Glanz beenden möchte, wird sich die Nationalmannschaft am Freitag im bosnischen Zenica vor allem in der Defensive ins Zeug legen müssen. Bereits nach 17. Minuten war im Hinspiel Anfang September im Stadion Josy Barthel das erste Gegentor gefallen, zwei weitere folgten. Luxemburg verlor damals mit 0:3. Die vier Offensivspieler Dzeko, Ibisevic, Misimovic und Pjanic dürften der Truppe von Luc Holtz das Leben erneut schwer machen.

«Wir werden mit der bestmöglichen Mannschaft spielen», warnt der Bosnier Miralem Pjanic schon mal vor. «Wir müssen erneut unbedingt gewinnen, um uns den zweiten Platz in der Gruppe D zu sichern. Dann wird das Match gegen Frankreich am Dienstag eine Art Finale um den ersten Platz», sagt der Spieler vom AS Roma.