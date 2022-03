Luxemburg : Luxemburg geht beim Tierwohl in der EU voraus

LUXEMBURG – Bereits ab März dieses Jahres verbietet Luxemburg die Ausfuhr lebender Tiere zur Schlachtung. Nächstes Ziel ist, die Transportwege zu begrenzen.

In Luxemburg wurden in den vergangenen Jahren ohnehin nur 271 Rinder zur Schlachtung exportiert.

Das Großherzogtum geht beim Tierschutz in der EU voran. Im Sinne des Tierwohls verbietet Luxemburg ab 1. März 2022 den Export lebender Tiere zur Schlachtung – mindestens ein Jahr vor der EU. Diese Grundsatzentscheidung ist in Europa wegweisend, erklärt das Landwirtschaftsministerium in einer Mitteilung, auch wenn in den vergangenen fünf Jahren ohnehin nur 271 luxemburgische Rinder zur Schlachtung in Drittländer exportiert wurden.