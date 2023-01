95. Oscar-Verleihung : Luxemburg geht mit Regisseur Neshvad ins Rennen für den «besten Kurzfilm»

Es ist offiziell: Luxemburg wird bei den Oscars in der Kategorie «Bester Kurzfilm» um eine Auszeichnung kämpfen. «The Red Suitcase», der am Findel vom iranisch-luxemburgischen Regisseur Cyrus Neshvad gedreht wurde, ist nominiert worden, wie aus der offiziellen Auswahl hervorgeht, die am Dienstag bekanntgegeben worden ist.

Der deutsche Beitrag «Im Westen nichts Neues» von Regisseur Edward Berger ist einer der großen Oscar-Favoriten in diesem Jahr. Der Film ist für neun der begehrten Academy Awards nominiert, darunter in der Topsparte «Bester Film» und in der Kategorie «International Feature Film». Das gab die Film-Akademie in Los Angeles am Dienstag bekannt. Mehr Nominierungen bekam nur der Science-Fiction-Film «Everything Everywhere All at Once» mit elf Nennungen.