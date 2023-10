Luxemburg: Geplante Koalition spielt Arbeitgebern in die Karten

Luc Frieden und Carlo Thelen, vergangenes Jahr in Dubai.

Aus Neutraltätsgründen wird es keiner so klar sagen, doch mit der CSV als stärkster Partei und Luc Frieden als Formateur zeichnet sich für die Arbeitgeberverbände das ideale Szenario ab. «Es ist klar, dass wir weniger für die Senkung der Arbeitszeit waren», räumt Carlo Thelen, Generaldirektor der Handelskammer am Tag nach der Wahl das Offensichtliche ein. Auch wenn die LSAP als Koalitionspartner noch nicht zu 100 Prozent aus dem Spiel ist, spricht seit Montagabend alles für ein Bündnis aus CSV und DP .

Mit Luc Frieden als wahrscheinlichem nächstem Premierminister hätte es Carlo Thelen mit seinem ehemaligen Vorsitzenden zu tun. Von 2019 bis zu seiner diesjährigen Nominierung als Spitzenkandidat der CSV war der ehemalige Finanzminister Präsident der Handelskammer von Luxemburg. «Ich hoffe, dass er sich an das erinnert, was er da gehört hat. Aber ich habe den Eindruck, dass er versteht, wie ein Unternehmen funktioniert», so Thelen.