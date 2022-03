In Lothringen : Luxemburg gibt Geld für neue Park-and-ride-Plätze

THIONVILLE/LONGWY – In Lothringen entstehen drei neue Park-and-Ride-Plätze für Pendler. Das Projekt wird von Luxemburg kofinanziert.

In Lothringen sollen drei neue Park-and-ride-Plätze (P+R) für Grenzpendler entstehen. Frankreich und Luxemburg teilen sich die Kosten des Projekts, wie die Website paperjam.lu meldet.

Zwei P+R werden in der Nähe der Bahnhöfe in Thionville und Longwy gebaut, der dritte entsteht nördlich von Thionville entlang der Autobahn A31. Die Bauvorhaben sollen nächste Woche während eines Staatsbesuchs des großherzoglichen Paars in Paris offiziell gemacht werden. Ein französisch-luxemburgischer Ministerrat soll sich unter anderem mit der Frage des grenzüberschreitenden Nahverkehrs beschäftigen.