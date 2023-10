Luxemburg: Gleisarbeiter wird von Zug angefahren und schwer verletzt

Am frühen Morgen gegen 1 Uhr ist es bei Gleisarbeiten zu einem schweren Unfall zwischen Bettemburg und Düdelingen gekommen. Auf der Höhe des Industriegebietes Wolser ist dabei ein Arbeiter von einem Zug erfasst worden und zog sich schwere Verletzungen zu. Dies teilt die Police Grand-Ducale am frühen Dienstagnachmittag per Pressebericht mit.